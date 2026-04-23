Morita acena ao Jamor: «Quando faltar a inspiração que não falte a atitude»
Médio japonês brilhou junto de Rui Silva na derradeira investida do FC Porto, no nulo do Dragão
Médio japonês brilhou junto de Rui Silva na derradeira investida do FC Porto, no nulo do Dragão
A viver a quarta e última época pelo Sporting, Morita marcou na derrota com o Benfica (2-1) e foi muito importante no empate no Dragão (0-0), que valeu bilhete para a final da Taça. Depois da decisiva defesa de Rui Silva, o médio impediu o golo de Rosario.
No rescaldo do intenso “Clássico”, o internacional japonês recorreu às redes sociais.
«Quando faltar a inspiração que não falte a atitude. Vemo-nos no Jamor», escreveu, recordando uma das premissas de Rui Borges.
Na época com mais jogos pelo Sporting (44), Morita acumula quatro assistências e um golo. No total, o médio regista 160 jogos pelos leões, além de 11 golos e 15 assistências. Morita, de 30 anos, foi contratado ao Santa Clara em 2022.
Quando faltar a inspiração que não falte a atitude. Vemo-nos no Jamor. pic.twitter.com/Y0R5kq2CgZ— Hidemasa Morita/守田英正 (@mrt_510) April 23, 2026