A viver a quarta e última época pelo Sporting, Morita marcou na derrota com o Benfica (2-1) e foi muito importante no empate no Dragão (0-0), que valeu bilhete para a final da Taça. Depois da decisiva defesa de Rui Silva, o médio impediu o golo de Rosario.

No rescaldo do intenso “Clássico”, o internacional japonês recorreu às redes sociais.

«Quando faltar a inspiração que não falte a atitude. Vemo-nos no Jamor», escreveu, recordando uma das premissas de Rui Borges.

Na época com mais jogos pelo Sporting (44), Morita acumula quatro assistências e um golo. No total, o médio regista 160 jogos pelos leões, além de 11 golos e 15 assistências. Morita, de 30 anos, foi contratado ao Santa Clara em 2022.