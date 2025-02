À margem da antevisão à visita a Barcelos, Rui Borges reiterou sentir-se feliz no Sporting.

«Momento mais difícil da carreira? É o melhor momento, é um grande desafio, estou no Sporting. Com todas as condicionantes, torna-se ainda mais desafiante. Faz parte do meu crescimento. Os maus resultados são subjetivos, temos apenas duas derrotas – para a Champions. Vamos ser capazes de lutar e de ser campeões.»

Quanto a Morita, o treinador dos leões fintou o tema: «Ninguém me disse que ele vai embora. É um jogador fantástico, sempre o admirei. Tem contrato e conto com ele. Estamos preocupados em recuperá-lo.»

O Sporting visita o Gil Vicente na noite desta quinta-feira (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.