O lance de Matheus Reis e Belotti continua a dar que falar e desta vez foi a mulher do jogador do Sporting que decidiu publicar uma série de fotografias no Instagram onde mostra comentários enviados com ameaças de morte, violações e raptos.

«Eu achei justo expor algumas ameaças. Não coloquei todas, nem um por cento. Algumas já estão nas mãos dos advogados, já estão bem avançadas na procura de quem está a fazer este tipo de ameaça. Outras ainda estamos a mandar. Inclusive, como não tenho como mandar todas, os advogados já estão com o meu login, já estão a tratar disso, até porque daqui pra frente não quero pensar mais nisso», começou por dizer Jack Rodrigues num vídeo onde explica tudo o que tem acontecido.

«Nós temos condições suficientes para arcar com a nossa segurança. Temos apoio, o apoio do desporto, que somos mesmo uma família. Temos a união aqui da nossa casa. Temos fé. Quem nos protege não dorme. E temos a tranquilidade, que eu acho que é o mais importante de tudo, de poder olhar aqui um nos olhos dos outros, olhar no olho do nosso filho e contar o que está acontecendo e conseguir dormir tranquilo. Isso pra nós não tem preço e isso é o que vale», referiu ainda.

«Dizer que daqui pra frente, o que vocês vão ver são umas férias bem aproveitadas, porque nós merecemos. Todos nós aqui merecemos aproveitar, porque essa temporada foi uma temporada que rimos juntos, comemorámos juntos, torcemos juntos, chorámos juntos, passámos mal do coração juntos e chegámos ao final vitoriosos. E é isso que importa, e é isso que tem de ser comemorado, e é isso que nós temos de dar ênfase», concluiu.

Veja aqui as mensagens que a mulher de Matheus Reis tem sido alvo: