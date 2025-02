À margem da antevisão à visita a Barcelos, Rui Borges voltou a analisar a quebra física do Sporting no decorrer da segunda parte. Na tarde desta quarta-feira, o treinador dos leões recuou às fases no Moreirense e Vitória de Guimarães.

«Não justifico as prestações pelo cansaço, mas devemos gerir melhor. Jamais diria para o Sporting baixar linhas. Pode acontecer como contra o FC Porto, quando colocámos uma linha de cinco. Podemos ajustar. No Sporting não temos muito treino, os comportamentos estão muito longe daquilo que a minha equipa técnica quer.»

«É natural que, com o decorrer do jogo, não consigamos ser tão pressionantes e o rigor diminua. Está relacionado com a frescura física e mental. Depois, há jogos – como contra o AVS – em que o adversário quase não chegou à nossa baliza. Empatámos porque, num momento específico e individual, colocámos o AVS no jogo. Ainda não temos o rigor que gostaria, porque não trabalhámos para o conseguir.»

«Os jogadores ainda estão longe de compreender alguns comportamentos individuais e coletivos. E acho curiosas algumas críticas. Com muito orgulho treinei o Mirandela. Se forem ver o meu passado, o Moreirense e o Vitória de Guimarães também eram pressionantes. Essa intensidade leva à quebra física.»

O Sporting visita o Gil Vicente na noite desta quinta-feira (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.