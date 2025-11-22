O Sporting recebe o Marinhense – 12.º da Série C do Campeonato de Portugal – às 18 horas deste sábado, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Uma vez que os leões recebem o Club Brugge na quarta-feira (20h), Rui Borges deverá apostar nas “segundas linhas” do plantel, em figuras como João Virgínia, Matheus Reis, Salvador Blopa, Alisson Santos e Rodrigo Ribeiro.

Consulte a galeria associada para conhecer o onze provável do Sporting.

O Sporting-Marinhense está agendado para as 18 horas deste sábado e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.