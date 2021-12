Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Casa Pia (2-1), em Pina Manique, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal:

[Terceira vez que esteve em desvantagem, mais uma reviravolta]

- Sim, no primeiro remate o Casa Pia consegue fazer golo. Depois tomámos conta do jogo, com calma, tivemos algumas bolas entrelinhas que podíamos ter definido melhor. Deixámos correr o Godwin e o Jota, sabíamos disso, o Casa Pia também joga. Mas depois fomos atrás do jogo, marcámos, mais uma vez de bola parada, mas depois na segunda parte pegámos definitivamente no jogo. Acabámos por marcar o segundo golo, continuámos a atacar, tivemos outras oportunidades, mas depois da expulsão o jogo mudou um pouco e passámos a controlar o resultado. Uma vitória difícil, num campo difícil, num jogo de Taça. Agora é recuperar, eles vão passar o Natal com as suas famílias e depois vamos preparar o jogo com o Portimonense que vai ser muito difícil.

[Tabata voltou a ser expulso, esperava tantas dificuldades?]

- Ainda não vi o lance. É um rapaz que trabalha muito, não tem maldade nos lances. No outro jogo foi uma vontade de recuperar a bola numa fase em que tínhamos o jogo controlado. As dificuldades já esperávamos. Faz parte da identidade da equipa, com o Penafiel sabíamos que era difícil, com o Varzim, que não vencia há cinco jogos, foi muito difícil. É sempre difícil, temos de estar preparados.

[Entrada de Paulinho mudou o jogo?]

- Penso que a equipa melhorou toda. Na segunda parte tentámos encontrar espaços, mas faltou-nos alguma agressividade na movimentação. O Paulinho nota-se mais porque tivemos um jogador claramente de área. Esses pormenores chamam à vista.

[O Daniel Bragança hoje foi titular, satisfeito com a sua prestação?]

- O Daniel está cada vez mais jogador, mais forte fisicamente, porque a qualidade sempre esteve lá. O Dani tem dividido os jogos com o Matheus e vai continuar a ter minutos. Depende principalmente dos colegas deles, principalmente do Matheus que tem estado espetacular. Parabéns ao Daniel pela atitude que sempre teve desde o ano passado. Agora ganhou o lugar e ganhou a titularidade. Se formos a ver bem, em ternos de minutos, está difícil de ver quem é o titular.