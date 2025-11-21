Rui Borges, treinador do Sporting, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Marinhense deste sábado [18h00], a contar para a quarta eliminatória na Taça de Portugal.

Marinhense é uma equipa «muito comprometida»

«Uma equipa, dentro das suas limitações, muito comprometida e que vai ao máximo tentar dificultar-nos a tarefa. A nós resta-nos e espera-nos exigência máxima dentro aquilo que é o compromisso, concentração, foco e rigor para o jogo. Acima de tudo, muito rigor no jogo e focarmo-nos naquilo que podemos controlar para entrarmos forte e com zeros facilitismos. Esse é o maior respeito que podemos ter por quem defrontamos sempre independente do escalão.»

Salvador Blopa entre os convocados

«Nunca digo o 11 e não vou fugir à regra. O Blopa e o Luís Suárez estão convocados para jogo. O Maxi Araújo não por castigo. Dentro aquilo que podemos fazer, e dentro do condicionamentos, vamos com os jogadores disponíveis e mais fortes que temos no momento para enfrentar o adversário, independente de quem seja.»

Lesão de Pote? Há Alisson e outros

«O Alisson está preparado como outros. Quenda também. Geny também pode fazer aquela posição. O próprio Rodrigo tem treinado em alguns momentos nessas zonas. Por isso, são jogadores que estão preparados para dar resposta. Na época passada jogámos com Queda e Geny durante três/quatro meses e fomos campeões. O Pote voltou no final da época apenas. Este ano temos o Alisson com caraterísticas diferentes. Está no seu momento, está no seu crescimento e tem dado uma resposta enorme. Poderá em algum momento ter a sua oportunidade também.»







