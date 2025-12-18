Rui Borges, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, no rescaldo ao apuramento do Sporting para os quartos de final da Taça de Portugal após o difícil triunfo, nos Açores, frente ao Santa Clara:

Análise ao jogo

«A atitude esteve lá. É natural que a energia não estivesse tão alta. Alguma malta não está a 100 por cento, outra doente e outra adaptada. Temos de andar a fazer alguma ginástica nas posições. A malta entregou-se ao jogo, contra um bom adversário, muito intenso e forte nas transições. Entrámos bem, fizemos golo, depois falhámos dois ou três passes, deixámos o adversário criar confiança em transições ofensivas perigosas e acabam por chegar ao golo do empate. Melhorámos na segunda parte, criámos três ou quatro situações de finalização, mas no único remate, o Santa Clara faz o segundo golo com alguma sorte. Chegámos ao 2-2 e no prolongamento, com mais um e eles mais “quebrados”, tivemos a calma necessária para chegar aos corredores e tirar cruzamentos. E chegámos à vitória.»

Lance do penálti que origina o 2-2

«Não vi imagem nenhuma. Não vou estar a falar de lances de jogo. Quero valorizar as duas equipas em campo, só isso.»

Sporting continua na Taça

«Queremos muito lutar por um troféu que é nosso, mas sabemos que temos de ultrapassar estas etapas. Temos de pensar no próximo jogo do campeonato, mais uma saída difícil.»

Conversa com o treinador do Santa Clara no fim

«Estávamos a falar de futebol de uma forma geral, nem era tanto do jogo. Estávamos a falar da individualidade de uma equipa e da outra.»