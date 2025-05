Centenas de adeptos do Sporting reuniram-se nas imediações do Estádio José de Alvalade na sequência da conquista da 18.ª Taça de Portugal. Logo após o apito final no Jamor, muitos adeptos acorreram àquela zona, na esperança de reservar o melhor lugar para cumprimentar a turma de Rui Borges.

Todavia, a comitiva leonina seguiu do Jamor para Alcochete. De recordar que o estádio permanece sob responsabilidade da UEFA, uma vez que a final da Champions feminina teve lugar na tarde de sábado.