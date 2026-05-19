No treino matinal desta terça-feira, Hjulmand, Ioannidis e Fresneda não subiram ao relvado do Jamor nos 15 minutos abertos à comunicação social. O lateral espanhol continua a recuperar de uma pubalgia e não joga desde 11 de abril, enquanto o avançado grego tem uma lesão num joelho e não está em competição desde 21 de fevereiro.

Quanto a Hjulmand, o capitão do Sporting regressou de lesão no sábado e até marcou ao Gil Vicente (3-0). Ainda assim, não integrou os trabalhos do grupo de Rui Borges nesta terça-feira.

O trio ausente do relvado fez trabalho de ginásio.

O Sporting disputa a final da Taça de Portugal no domingo (17h15), frente ao Torreense. Os leões não conquistam a prova de forma consecutiva desde 2008.