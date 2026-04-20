Depois da eliminação da Champions e da derrota em Alvalade com o Benfica para a Liga, o Sporting regressou a Alcochete e iniciou a preparação da visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os comandados de Rui Borges estão em vantagem, graças à vitória caseira (1-0).

Nesta segunda-feira, Rui Borges não contou com os lesionados João Simões, Ioannidis, Nuno Santos, Fresneda e Luís Guilherme. No caso de João Simões, o Maisfutebol sabe que o médio de 19 anos vai realizar exames, de forma a esclarecer a extensão da lesão.

Quanto aos titulares no dérbi com o Benfica, esse lote realizou trabalho de recuperação.

O Sporting visita o FC Porto na quarta-feira (20h45). Rui Borges antevê o duelo às 12 horas desta terça-feira, em Alcochete, e a comitiva leonina viaja ao final da tarde.