O Sporting regressou aos treinos este sábado depois do triunfo perante o Moreirense por 3-1 a contar para a 30.ª jornada do Campeonato nacional.

Os leões preparam já a segunda mão da meia-final da Taça de Portugal com o Rio Ave e os titulares do jogo com os «cónegos» fizeram apenas trabalho de recuperação. Os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado da Academia Cristiano Ronaldo.

Os «verde e brancos» levam uma vantagem de 2-0 para a segunda mão da Taça de Portugal que vai ser jogada em Paços de Ferreira, casa emprestada do Rio Ave devido aos estragos no estádio dos Arcos, na próxima terça-feira pelas 20h45. A partida terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.