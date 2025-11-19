Rui Borges chamou oito jovens da formação ao treino da equipa principal do Sporting desta quarta-feira, em Alcochete. Os leões preparam a receção ao Marinhense em jogo a contar para a Taça de Portugal, marcado para o próximo sábado, às 18h00.

Manuel Kissanga, Rafael Nel, Rafael Pontelo, Kauã Oliveira, Lucas Anjos, Rômulo Júnior, Samuel Justo e Bruno Ramos foram os oito escolhidos pelo técnico leonino para integrar o treino desta manhã.

O Sporting tem nova sessão de trabalho agendada para a manhã de quinta-feira, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.

