O Sporting realizou, esta terça-feira, mais um treino de preparação para o jogo com o Portimonense, a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.

St. Juste foi a grande novidade para Ruben Amorim, já que o central neerlandês treinou integrado com o resto do grupo. Além disso, o técnico chamou doze jovens para colmatar as ausências dos internacionais, ao serviço das respetivas seleções.

Recorde-se que o jogo entre o Portimonense e o Sporting está marcado para as 20h15, desta sexta-feira e pode ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.