Taça de Portugal: André Narciso no Sporting-AVS
Miguel Nogueira é o árbitro nomeado para o Fafe-Torreense, a contar para a primeira mão das meias-finais
O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou, nesta segunda-feira, a equipa de arbitragem nomeada para o duelo entre Sporting e AVS, na quinta-feira (20h45), a contar para os “quartos” da Taça de Portugal.
Em Alvalade, André Narciso vai ser auxiliado por Vasco Marques, André Botelho e Diogo Rosa, enquanto Bruno Esteves e Rui Teixeira vão estar no VAR.
No arranque das meias-finais da Taça, na quarta-feira (20h15), o Fafe-Torreense vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, auxiliado por Paulo Brás, Nuno Pires e Bruno Costa. No VAR vão estar Luís Ferreira e Valdemar Maia.
