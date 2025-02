FIGURA: Debast (Sporting)

Marcou o golo que vale a passagem do Sporting às meias-finais da Taça de Portugal. Debast exibiu-se em bom plano e foi quase sempre dos melhores. Muito combativo no miolo do terreno, acabou por ser premiado com o golo já no segundo tempo. Os leões voltam a vencer cinco jogos depois.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado ao Gil Vicente

O Gil Vicente, pela boa primeira parte que fez, merecia o prolongamento. A jogar em inferioridade numérica, os galos conseguiram chegar ao empate, numa cabeçada de Rúben Fernandes. Contudo, a festa rija dos barcelenses não durou muito, já que o golo acabou anulado por fora de jogo. O capitão gilista estava três centímetros em fora de jogo.

OUTROS DESTAQUES

Marvin (Gil Vicente): Pouco utilizado nesta temporada, foi a jogo numa nova tática apresentada por José Pedro Pinto. Marvin não tremeu e mostrou um físico invejável, não perdendo nenhum duelo com os leões. Boa exibição.

Rui Silva (Sporting): decisivo para os leões, sobretudo na primeira parte. Foi o guarda-redes o grande responsável, com duas grandes defesas, a manter o 0-0 até ao intervalo.