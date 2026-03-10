Taça: Sporting-FC Porto vale mais de 23 mil euros em multas
Leões castigados em quase 17 mil euros. Comportamento dos adeptos visado pela FPF
O clássico entre FC Porto e Sporting na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em Alvalade, originou mais de 23 mil euros em multas. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol puniu o Sporting em 16.932 mil euros. Em causa está, sobretudo, o arremesso de objetos (5100 euros), a exibição de tarjas e entrada de pirotecnia (3978 euros), e o comportamento dos adeptos (7650 euros).
«Aos 40 minutos foi atirada uma garrafa [de vidro e vazia] e um isqueiro (…) em direção ao árbitro. A garrafa atingiu a cabeça do árbitro», lê-se no relatório de Cláudio Pereira e do delegado da FPF. Felizmente, tal incidente não provocou danos maiores ao árbitro.
No caso do FC Porto, a multa prende-se com os insultos proferidos pelos adeptos e pelo uso de pirotecnia, penalização fixada pela FPF nos 6222 euros.