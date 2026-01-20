Antes de visitar o FC Porto na 21.ª jornada da Liga, o Sporting define o destino na Taça de Portugal, medindo forças com o AVS em Alvalade. Este encontro dos “quartos” foi agendado para as 20h45 de 5 de fevereiro (quinta-feira), conforme divulgado pela FPF nesta terça-feira. O duelo em Alvalade vai ser transmitido por RTP e Sport tv.

O vencedor desta eliminatória vai jogar contra o FC Porto nas meias-finais.

Quanto ao clássico da 21.ª ronda da Liga, FC Porto e Sporting aguardam oficialização do horário, num fim de semana que vai ficar marcado pela segunda volta das Eleições Presidenciais (8 de fevereiro, domingo).

De resto, a FPF esclareceu que o Fafe-Torreense, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça, vai ser disputado às 20h15 de 4 de fevereiro (quarta-feira) e vai ser transmitido pela Sport tv.