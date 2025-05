O Sporting treinou na manhã desta quarta-feira, no Jamor, tendo em vista a final da Taça de Portugal. No boletim clínico de Rui Borges – além de Daniel Bragança, Nuno Santos e de João Simões – consta o nome do defesa Diomande, que deixou o duelo da última jornada aos 25 minutos.

Por isso, o costa-marfinense ficou pela Academia de Alcochete, em tratamento.

O treinador do Sporting integrou com os jovens David Moreira, João Muniz, Eduardo Felicíssimo e Alisson Santos nos trabalhos.

Além disso, Rui Borges contou com a companhia de Frederico Varandas, protagonizando uma conversa à parte, enquanto o grupo fazia o aquecimento.

De resto, importa salientar o momento em que Gyökeres subiu ao relvado do Jamor. Como revelou Franco Israel durante os festejos do bicampeonato, o sueco costuma chegar atrasado, acumulando multas. E na manhã desta quarta-feira não foi exceção. Por isso, foi o último a surgir, sendo aplaudido pelos colegas.

No início do treino, o plantel realizou o conhecido «corredor da morte» a todos aqueles que se estrearam como campeões nacionais. O bom ambiente do plantel foi notória nesta manhã de sol no Estádio Nacional do Jamor.

O Sporting ambiciona uma dobradinha que não acontece desde 2002 e uma conquista que escapa desde 2019. Em caso de triunfo, os leões atingem a 18.ª Taça.

Pela primeira vez em 29 anos, Benfica e Sporting defrontam-se na final da Taça de Portugal. O quarto e último dérbi da época está agendado para a tarde deste domingo (17h15) e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.