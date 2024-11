Tiago Teixeira, braço direito de João Pereira, garante que não falta «entusiamo» e motivação na nova equipa técnica do Sporting para a estreia que está marcada para esta sexta-feira, frente ao Amarante, para a Taça de Portugal, mas também diz que vai ser «impossível» fazer uma «cópia» das ideias de Ruben Amorim e as diferenças podem começar já a notar-se no primeiro jogo.

«Estamos muito entusiamos e motivados, principalmente porque o primeiro jogo vai ser em Alvalade. Estamos preparados para este novo desafio», começou por enunciar o treinador-adjunto de João Pereira em conferência de imprensa.

As comparações com o trabalho de Ruben Amorim vão ser incontornáveis e Tiago Teixeira avisa, desde já, que vão notar-se diferenças. «É uma situação impossível de copiar, as pessoas são diferentes, a equipa técnica é diferente, as próprias dinâmicas são diferentes. Será certamente um exercício para fazer no final do jogo, tentarem identificar alguma diferença. Claro que uma equipa que está numa fase muito boa, com dinâmicas muitos boas, seria um erro estar a alterar tudo. Claro que a nossa ideia tem coisas semelhantes à anterior, mas, pouco a pouco, vão ver algumas diferenças», avisou.

O primeiro teste, frente a uma equipa da Liga 3, até será acessível, mas, logo a seguir, o nível vai subir com a receção ao Arsenal para a Liga dos Campeões. «No futebol não existem timings perfeitos ou ideais, apenas temos de estar preparados para este desafio e a nossa preparação não começou há duas semanas, começou há mais tempo», comenta.

Quanto ao Amarante. «É uma equipa da Liga 3, mas num contexto de Taça. Sabemos que estas equipas num contexto de Taça tentam fazer coisas diferentes, tentam superar-se, mas acho que vamos encontrar um Amarante muito semelhante ao da Liga 3. O próprio treinador também referiu isso, querem deixar uma boa imagem, mas não vão fugir muito àquilo que têm sido. Estão neste momento em segundo lugar, na Taça de Portugal têm o melhor ataque e o melhor marcador», refere Tiago Teixeira.

Apesar da diferença de escalão, João Teixeira lembra que o Amarante, nesta altura, tem o melhor ataque da Taça de Portugal. «Tivemos a preocupação de analisar bem o Amarante, tem jogadores rápidos na frente, tem dinâmicas vincadas. Têm jogado em dois sistemas ofensivos, muitas vezes com jogo direto, muitas vezes com cruzamentos em zonas mais recuadas. Defensivamente têm algumas dinâmicas, sabemos que para este jogo irão querer apresentar coisas novas, mas estaremos preparados para isso», destacou ainda João Teixeira.