A menos de 24 horas do clássico entre Sporting e FC Porto, a madrugada desta quarta-feira ficou marcada por fogo de artifício que deflagrou junto ao hotel onde a equipa azul e branca está instalada, em Lisboa.

O Maisfutebol confirmou a situação, que aconteceu nas imediações do Hotel Altis, tendo mesmo o membro do departamento médico dos dragões, Paulo Araújo, partilhado imagens do sucedido, cerca da uma da manhã, com novas deflagrações pouco depois das 6 horas.

O Sporting-FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, joga-se em Alvalade a partir das 20h45 e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

É o terceiro duelo entre leões e dragões em 2021/2022, depois dos empates a uma bola em Alvalade e a duas bolas no Dragão, nos duelos da I Liga. Este último, jogado em fevereiro, ficou marcado pela confusão após o apito final, que ditou vários castigos a elementos dos dois clubes.