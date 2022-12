Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sp. Braga para a Taça da Liga no Estádio José Alvalade:

[Sobre a boa exibição de Trincão, que jogou do lado esquerdo e o bom desempenho do ex-Sp. Braga no jogo]

«Acho que melhorou bastante quando foi para a esquerda. Nós, treinadores, pensamos muito naquilo que não temos… ele foi para ali porque tínhamos de acertar porque o Marcus não tem muita velocidade para jogar daquele lado e gosta de vir para dentro e é muito bom entrelinhas. E adaptou-se muito bem. E a verdade é que descobrimos um jogador que pode jogar dos dois lados e que está a jogar melhor do lado esquerdo.

[Ex-jogadores do Sp. Braga]

«São jogadores do Sporting que estiveram muito bem. O Paulinho, não sei se foi da paragem ou não, mas tem a ver com os golos. Entrou com o Farense e marcou, está muito bem fisicamente e a cabeça comanda tudo, mas se o corpo ajudar…

Fazendo golos, como ele está a fazer, olha-se para o jogo dele de outra forma. Todos os jogadores estiveram bem: não só os de Braga [n.d.r.: ex-jogadores do Sp. Braga] mas todos os jogadores do Sporting.»