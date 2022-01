Ruben Amorim, treinador do Sporting, lançou já a final da Taça da Liga, que os leões jogam já no sábado, frente ao eterno rival, o Benfica, numa altura em que as duas equipas atravessam fases menos boas.

Qual das equipas está menos mal? É uma final. Jogos são todos diferentes. Clubes vivem fases menos fulgurantes e tudo muda com vitórias. Ganhando, podemos voltar ao normal. E o Benfica certamente também pensa nisso.

Da mesma forma que ano passado estava sempre a alertar que as coisas podiam mudar quando estávamos a ganhar, agora estou confiante que vamos embalar outra vez. E se não conseguirmos, voltamos a tentar no dia seguinte porque a nossa vida é feita destas coisas.

[quem tem mais responsabilidade?]

«A responsabilidade está repartida, são dois clubes grandes, e isso pode ajudar a tirar algum nervosismo aos jogadores. Não temos muito tempo para preparar a final, mas olhamos muito para o treino, analisamos vídeo, mas só o tempo nos vai fazer passar por coisas que ainda não tínhamos passado.

Queremos ganhar os jogos todos, queríamos ganhar hoje, agora queremos ganhar a final, e depois o jogo com o Belenenses, que é para o campeonato, o nosso principal objetivo.»