Gonçalo Inácio foi uma das novidades no último treino do Sporting antes do jogo com o FC Porto e Rui Borges confirmou que o defesa vai entrar nas contas para o clássico a contar para a meia-final da Taça da Liga.

«O Gonçalo Inácio está dentro e pode ser opção. Claro que teve uma paragem algo prolongada e vai precisar de algum tempo para adquirir a disponibilidade física necessária para um jogo de 90 minutos», disse o treinador dos leões na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os dragões.

De fora continuam Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Daniel Bragança. Marcus Edwards, engripado, também falhou o treino desta segunda-feira. Apesar das baixas, que se refletem na ausência de algumas soluções no banco, Rui Borges não se queixa. «O plantel não é assim tão grande. (...) Claro que eu quero ter toda a gente disponível mas, não tendo, não olho às limitações. Olho para a malta que está presente e que pode dar o seu contributo.»