Alisson Santos: «Acredito que não fizemos um bom jogo»
Jogador do Sporting analisa vitória no prolongamento frente ao Paços de Ferreira
Alisson Santos, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Paços de Ferreira, por 3-2, após prolongamento, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:
Análise ao jogo
«Foi um jogo difícil. Acredito que não fizemos um bom jogo, mas graças a Deus e com muita vontade conseguimos dar a volta ao marcador. O que importa é que conseguimos classificar-nos e agora é pensar no próximo jogo.»
Sentimentos estranhos na equipa?
«Acredito que entrámos ligados, mas tivemos a infelicidade de sofrer primeiro. Mas com muita vontade tivemos força para empatar, sofremos mais um golo e voltámos a ter força para empatar e continuar à procura para virarmos.»
Primeira vez a titular pelos leões
«Fico feliz. Quando tenho a bola tento sempre ir para cima do adversário e ajudar a minha equipa da melhor maneira possível. Tentei e agora é focar no próximo jogo.»
Reencontro com Filipe Cândido
«Foi especial. Fico feliz por ele porque foi ele que me trouxe para Portugal. Dei-lhe um abraço antes do jogo e agora no final também. Desejo-lhe muito sucesso.»
Adeptos voltam a pedir o Jamor. É um objetivo?
«Com certeza, estamos aqui para isso. Estamos a defender um título que foi nosso e queremos trazer a felicidade aos adeptos.»