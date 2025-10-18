Alisson Santos, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV, após a vitória frente ao Paços de Ferreira, por 3-2, após prolongamento, na terceira eliminatória da Taça de Portugal:

Análise ao jogo

«Foi um jogo difícil. Acredito que não fizemos um bom jogo, mas graças a Deus e com muita vontade conseguimos dar a volta ao marcador. O que importa é que conseguimos classificar-nos e agora é pensar no próximo jogo.»

Sentimentos estranhos na equipa?

«Acredito que entrámos ligados, mas tivemos a infelicidade de sofrer primeiro. Mas com muita vontade tivemos força para empatar, sofremos mais um golo e voltámos a ter força para empatar e continuar à procura para virarmos.»

Primeira vez a titular pelos leões

«Fico feliz. Quando tenho a bola tento sempre ir para cima do adversário e ajudar a minha equipa da melhor maneira possível. Tentei e agora é focar no próximo jogo.»

Reencontro com Filipe Cândido

«Foi especial. Fico feliz por ele porque foi ele que me trouxe para Portugal. Dei-lhe um abraço antes do jogo e agora no final também. Desejo-lhe muito sucesso.»

Adeptos voltam a pedir o Jamor. É um objetivo?

«Com certeza, estamos aqui para isso. Estamos a defender um título que foi nosso e queremos trazer a felicidade aos adeptos.»