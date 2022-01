Com Amorim em isolamento, infetado com covid-19, o Sporting registou a primeira derrota nas provas internas frente ao Santa Clara, na 17.ª jornada da Liga. Após a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, selada com uma goleada ao Leça, o técnico dos leões explicou o que retirou o desaire nos Açores.



«Talvez a única coisa boa da derrota nos Açores é que os jogadores têm de perceber que tiveram uma derrota nos últimos 50 jogos. Não interessa o que já fizeram ou os títulos que ganharam. Quando houvesse uma derrota, disse sempre que tudo iria mudar. A verdade é que mudou e eles deram razão ao treinador, o que ajuda a que acreditem em mim. Temos de ganhar o próximo jogo. Os jogadores devem respeitar o treino, as horas de descanso, fazer a vida deles no fim de ano e seguir em frente», referiu, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.