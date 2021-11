Além de ter antecipado o jogo contra o Varzim, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, Ruben Amorim foi questionado acerca da derrota que atirou Portugal para o play-off de apuramento para o Mundial 2022.



Após o jogo contra a Sérvia, Fernando Santos admitiu que a seleção sente dificuldades em contrariar equipas que jogam com três defesas. O técnico do Sporting, habitualmente a jogar com uma linha de três atrás, recusou dar dicas ao selecionador nacional e confessou que retira uma lição sobre o que este está a viver nesta fase.



«O mister Fernando Santos é que me pode dar dicas. Tem mais experiência e currículo do que eu. A única lição que retiro é que o que o mister está a passar pode acontecer a qualquer treinador. Mesmo tendo vencido no passado, vai acontecer a qualquer treinador. O importante é o amanhã. Tenho de estar muito concentrado no meu trabalho, independentemente do que ganho. É a única lição que tiro. O que se está a passar com o mister Fernando Santos é normal, acontece a todos. Não tenho qualquer dica a dar ao mister, ele não precisa», referiu, em conferência de imprensa.



De seguida, Amorim desvalorizou o facto de Portugal ter de jogar o play-off para chegar ao Mundial 2022 e lembrou o caso de Itália, seleção campeã da Europa.



«É olhar para a campeã da Europa que tinha de vencer a Irlanda do Norte e não venceu, Todos os jogos são difíceis, mas acredito que vamos estar no Mundial. Sou novo, mas sou do tempo em que íamos sempre ao play-off mesmo com jogador. Se ainda há hipótese de ir, é olhar dessa forma. Já passou, tenho a a certeza que vamos ao Mundial» disse ainda, encerrando o tema.



O Sporting-Varzim joga-se esta quinta-feira, às 20h15, em Alvalade.



