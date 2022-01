Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal alcançado frente ao Leça:



«É muito bom voltar ao banco. É mais difícil estar em casa, sofre-se muito mais e é prejudicial para a saúde. É difícil não estar presente e não interagir com os jogadores. Espero não falhar mais nenhum jogo.



Em relação ao jogo, sabíamos que tínhamos de ser muito sérios. O Leça tinha eliminado duas equipas da Liga. Pensávamos que iam jogar com uma linha de cinco, mas jogaram com uma linha de quatro para sair a jogar. Conseguimos marcar e não demos muitas chances de finalização ao Leça com exceção numa ou outra bola parada na primeira parte.



Fomos muito melhores na primeira parte do que na segunda, o que também se deveu ao cansaço de alguns jogadores. Foi um bom jogo, fomos sérios e não deixámos sair o Leça ao contrário do que aconteceu em outros jogos. Temos de melhorar nesse momento.



Fizemos quatro golos e poderíamos ter feito mais. Era importante voltar a ganhar. Apoio dos adeptos? Apoiam-nos todos os dias e temos de responder com vitórias.



Em relação a voltar ao banco é muito bom. Estar em casa é mais díficl, sobre muito mais e é mais prejudicial para a saúde. Não interagrir com eles. Espero não falhar mais nenhum jogo. Sabemos da exigiência. A derrota com o Santa Clara mexeu bastante com o grupo e mexeu com toda a gente. É normal quando uma equipa não costuma perder.»



[Sobre a fotografia do Paulinho numa discoteca em Sevilha na passagem de ano]:



«Sobre apertar a malha, o que posso dizer é que amanhã há treino e depois folga. Os jogadores fazem aquilo que entenderem. Se tivéssemos vencido por 3-2 o Santa Clara, não estávamos a falar do Paulinho. São jovens, têm de sair à noite. O treinador diz para saírem à noite quando têm de sair. Não há problema desde que façam o seu trabalho.»



[Ugarte pode jogar 6 e a 8?]:



«Sim. Ele tem um passado mais como jogador 8 do que como 6, mas adapta-se bem às duas posições. É uma hipótese para o lugar, mas também temos o Matheus Nunes e o Dani. Aém disso, temos o Palha para a posição 6 e tenho de dividir os minutos. Mas é uma opção, sim.»