Com dois golos e uma assistência, Bruno Tabata foi a figura da goleada do Sporting frente ao Leça nos quartos de final da Taça de Portugal. No final do encontro, Ruben Amorim elogiou o extremo brasileiro com sentido de humor.



«O Bruno Tabata fez um excelente jogo. Jogou um pouco como falso «nove». A posição dele é a jogar por dentro. Sei que retira poder de finalização não fora da área que ele marcou dois golos, mas em cruzamentos, falta-nos um avançado, mas com esta forma de jogar, joga mais solto e tem mais bola. Enquadra-se mais na forma dele jogar. Ele remata bem, embora no Portimonense fizesse mais assistências do que golos. Está a melhorar nisso. Não foi expulso, mas ainda viu amarelo por refilar. Foi uma excelente exibição», elogiou o técnico, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.



Eleito a figura do jogo para o Maisfutebol, Tabata anotou o primeiro bis com a camisola leonina.