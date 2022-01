Pedro Porro estava na ficha de jogo como titular na equipa do Sporting. No entanto, o espanhol deixou o aquecimento mais cedo e acabou por ser substituído à última da hora por Ricardo Esgaio na equipa titular.



Após a goleada ao Leça que deu o apuramento para as meias-finais, Amorim explicou o que se passou com o lateral-direito.



«Temos de ver o contexto do Pedro [Porro]. Ele não sentiu nada de diferente, sentiu um desconforto. Ele começou a recuperar da lesão, depois de teve de ir a Espanha porque a avó faleceu, faltou a tratamentos. Mas primeiro está o lado pessoal do jogador. A cabeça não está tranquila, sentindo alguma coisa, mais vale assim. Ele foi muito inteligente. Começa a aprender. Um jogador tem de se conhecer, Vamos levá-lo para Lisboa e vai fazer tratamento. O Esgaio dá-me todas as garantias do mundo. Não o trocaria por jogador nenhum. Temos ainda o Gonçalo Esteves que precisa destas oportunidades e o Tabata quando precisamos de jogadores mais ofensivos. Estamos bem servidos», esclareceu, na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel.