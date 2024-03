Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Nível de cansaço dos jogadores?]

«Primeiro, ganhámos e isso ajuda a recuperar. Há jogadores que não vão jogar de início no próximo jogo e eu já sei quais são. Já sabíamos que esta sequência era muito difícil. Ainda estamos a meio e sabemos que poderá ser assim até ao fim do campeonato. O que temos de fazer é recuperar ao máximo e toda a gente vai ter de jogar. É dia a dia, jogo a jogo e rezar para que não haja mais nenhuma lesão, o que limita muito a rotação da equipa.»

[Sobre as exibições de Hjulmand e Morita. Quão importantes foram para a vitória do Sporting?

«Foram muito importantes. Jogam em desvantagem, mas são muito inteligentes com e sem bola. E quando começam a quebrar um bocadinho fisicamente, a equipa começa a baixar um bocadinho. Obviamente que os jogadores do meio-campo de qualquer equipa têm muita influência e eles dois complementam-se muito bem, jogam muito bem com bola e são bons nas bolas paradas no sentido em que são agressivos e fortes. E são dois homens, digamos assim. Impõem muito ritmo à equipa e ajudam muita gente. Tiveram uma influência muito grande. Tiveram os dois um excelente jogo. Veremos quais deles estará pronto para o próximo jogo.»