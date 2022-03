Após a derrota caseira com o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o treinador do Sporting lamentou a inclusão de mais dois nomes no boletim clínico: João Palhinha, que sofreu uma lesão no treino, embora estivesse suspenso para o jogo desta quarta-feira, e ainda Daniel Bragança, que saiu muito queixoso do duelo com os dragões.

«O Dani é mais um que temos de ver se recupera para o jogo. O Palhinha também sentiu uma coisa no treino. Estava castigado, mas sentiu uma coisa. Temos de fazer as contas e ver quem está disponível, pois ainda há muito para fazer. Estamos no campeonato e estamos claramente ainda na Taça», referiu Ruben Amorim.