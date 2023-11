Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Dumiense por 8-0 para a Taça de Portugal:

[Já disse que esta era a época do tudo ou nada. Disse também que seria pouco inteligente mandar indiretas aos adversários porque iria atiçar os adversários. Achou o mesmo quando o presidente do Sporting mandou indiretas ao Benfica e ao FC Porto recentemente? Varandas esteve mal? Já falou com ele?]

«O presidente faz aquilo que entende, porque é o responsável máximo. Mas foi uma pergunta muito boa. Extremamente inteligente [risos]. Não tenho nada a dizer. Eu prefiro não falar dos adversários, mas o presidente tem outra função no clube, tem de falar de outras coisas e fala do que lhe apetece. Já me perguntaram uma coisa parecida noutras conferências. Não comento as palavras do presidente. Simplesmente olho para a minha equipa e para o que ela tem de fazer.

[Não há sintonia entre treinador e presidente?]

«Há muita sintonia em relação ao presidente e ao treinador. Eu trato da parte desportiva. O presidente trata da parte do clube e tem de falar de outras coisas que eu não falo.»

[Este resultado foi a melhor resposta possível do Sporting depois da derrota no dérbi com o Benfica?]

«Em relação ao dérbi, não foi uma resposta nem deixou de ser. Vínhamos a ganhar praticamente todos os jogos. Continuámos a ganhar, mas não podemos usar este jogo que foi uma goleada do Sporting. Porque jogámos contra jogadores que não são profissionais. É um mundo completamente diferente. Continuámos simplesmente o nosso trabalho e o nosso caminho.»