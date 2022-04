Ruben Amorim admite que o Sporting não foi feliz nos clássicos com o Benfica, para a Liga, e com o FC Porto, para a Taça de Portugal. A equipa portista venceu nesta quinta-feira (1-0) e garantiu a presença no Estádio do Jamor.

«Fomos melhores na primeira parte, tivemos o controlo, com o FC Porto mais à espera do nosso erro. Foi assim até aos 60 minutos e tivemos aquela oportunidade do Matheus Nunes, mas depois o FC Porto conseguiu bloquear-nos, tivemos dificuldades em, quando metemos a bola na frente, os jogadores não tinham velocidade. Tentámos mexer com a contra do Neto pelo Esgaio, mas não resultou.

«Depois, há o golo já nos minutos finais, que não mudou nada, porque precisávamos de marcar dois. Ainda meti o Coates na frente, mas a bola não chegou com qualidade. A partir dos 60 minutos não tivemos qualidade para chegar lá. O FC Porto foi superior e há que encará-lo com naturalidade e preparar o futuro.»

«Na primeira parte quisemos juntar o Pote ao Paulinho para puxar pelo menos o Zaidu, mas nesta fase o treinador não acerta nas ideias. Ainda assim, nada me tira a convicção que somos muito mais equipa do que no ano passado, e no ano passado fomos campeões.»

«A ideia de jogo está sempre lá. Se há equipa que tem ideia de jogo em Portugal é o Sporting. Joga sempre da mesma maneira e até é criticada por isso. No ano passado tínhamos uma aura diferente, sabíamos que havia coisas que não conseguíamos fazer. Agora somos uma equipa diferente.»