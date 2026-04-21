Boas notícias para Rui Borges. Luís Guilherme está incluído na comitiva de 21 jogadores que vai partir, dentro de momentos, do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, rumo ao Porto, onde, esta quarta-feira, o Sporting vai disputar com o FC Porto, no Estádio do Dragão, o acesso à final da Taça de Portugal, depois de ter vencido, na primeira mão, em Alvalade, por 1-0.

O extremo brasileiro sofreu uma entorse no pé esquerdo, a 11 de março, no primeiro jogo com o Bodo/Glimt, na Noruega, mas, nos últimos dias, já tem treinado com a equipa e recebeu sinal da verde da Unidade de Performance para estar à disposição do treinador para o jogo que pode dar acesso ao Jamor.

Rui Borges ganha, assim, mais uma opção para o ataque, embora o brasileiro, sem ritmo competitivo, não deva ser uma opção para o início do jogo.

Fora de combate, como Rui Borges já tinha anunciado, na conferência de imprensa, estão Nuno Santos, Fresneda, João Simões e Fotis Ioannidis. Além destes jogadores, também não viajaram Souleymane Faye e Salvador Blopa [jogou na segunda-feira pela equipa B].

Lista dos 21 convocados

Guarda-redes: Rui Silva, João Virgínia e Diego Callai

Defesas: Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Diomande, Maxi Araújo, Ricardo Mangas, Vagiannidis e Debast.

Médios: Hjulmand, Morita, Daniel Bragança, Kochorashvili

Avançados: Luis Suárez, Rafael Nel, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Geny Catamo, Luís Guilherme e Geovany Quenda.