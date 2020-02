O FC Porto vai recorrer do castigo de um jogo à porta fechada, aplicado esta sexta-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Essa garantia foi deixada através da «Dragões Diário», a newsletter do FC Porto, neste sábado.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o emblema azul e branco foi punido por causa de um incidente na final da Taça de Portugal da época passada: um adepto terá arremessado uma cadeira que atingiu um polícia destacado para o encontro com o Sporting.

Embora a newsletter do FC Porto não adiante nada relativamente a isso, tudo indica que será também entregue uma providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto, o que pode suspender a decisão.