Ruben Amorim admitiu nesta quarta-feira, em conferência de imprensa, que tem duas baixas confirmadas no centro da defesa para o jogo com o Varzim, da Taça de Portugal. Desde logo, o capitão Seba Coates, que falhou os compromissos da seleção devido a lesão no joelho.

«O Coates está fora deste jogo, no próximo vamos ver. Já aconteceu isto várias vezes com ele, mas já vimos aquele joelho em pior estado. Quando houver um jogo que seja fundamental ele estar, sabemos que vai fazer o esforço para estar apto»

Também Gonçalo Inácio, que na terça-feira jogou pela seleção de sub-21 no Chipre vai falhar a partida, admitiu o técnico dos leões.

«O Inácio não poderá jogar porque jogou há dois dias e ainda vai estar na fase de recuperação», revelou, antes de falar de Neto, que tem estado a recuperar de lesão.

«O Neto vai ser opção, fez muita força para jogar, porque este jogo é especial para ele [fez a formação no Varzim]. Não pode jogar de início, por mais que queira, mas se tiver de ajudar a equipa, vai fazê-lo.»

Outra baixa para a partida com os poveiros será Ugarte, que ainda não voltou dos compromissos das seleções. «Este jogo seria importante para o Ugarte, mas ele ainda não está cá e jogarão outros», disse.