Rui Borges admite que vai promover alterações no onze do Sporting para o duelo desta quinta-feira com o Santa Clara, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal, até pelas baixas que o clube tem neste momento, mas garante que os leões vão manter «a mesma cara».

Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Zeno Debast e Nuno Santos estão lesionados, enquanto Geny Catamo e Diomande estão ao serviço das respetivas seleções

Campo difícil, vai promover alterações no onze?

«Vamos mostrar a mesma cara. Acima de tudo temos demonstrado bastante qualidade do que é o nosso processo de jogo, mas também temos demonstrado uma intensidade e uma competitividade muito boa. A equipa está ligada nessa energia, nesse momento, sabe as dificuldades que vai encontrar pela frente, sabe bem daquilo que são as qualidades do adversário e temos de estar preparados para elas. Não vamos fugir àquilo que é a nossa ideia de jogo, daquilo que queremos para o jogo. Sabemos que a parte competitiva vai ter de lá estar, a atitude vai ter de lá estar, mas isso tem estado sempre. A equipa tem evoluído, tem crescido nesse sentido também, tenho dito isso várias vezes, nada me preocupa nesse sentido. No que diz respeito às opções, é natural haver uma ou outra opção diferente, até pelas baixas que temos. São coisas naturais do momento em si, mas confortável em relação a isso.»

João Simões e Eduardo Felicíssimo foram galardoados na Gala Stromp. Vão ter oportunidade esta quinta-feira?

«Em relação às oportunidades, já disse isso várias vezes, não se trata por ser um jogo da Taça, mas pelo momento em si, da disponibilidade dos jogadores que temos, daquilo que pretendemos para o jogo, daquilo que é estratégico, da observação do adversário. As oportunidades surgem, agora não tem a ver com ser Taça ou não ser Taça. Somos detentores do título, queremos muito continuar com ele e faremos tudo amanhã para seguir em frente nesta competição, independentemente de jogar o Felicíssimo ou o Simões. Quem treina connosco sabe o que tem de fazer, sabe que a qualquer momento pode ter uma oportunidade. Tem variado muito, tem vindo muita gente treinar connosco da equipa B. Eles estão à espera de uma oportunidade, como tantos outros. Faz parte, tem a ver com o momento em si.»

Hjulmand ficou no banco no último jogo, já está disponível?

«O Hjulmand está para o jogo, acho que ainda não está a cem por cento daquilo que era a doença, entre aspas, mas tem treinado bem e será opção para o jogo.»

Ioannidis pode ser titular?

«O Fotis não está no seu melhor momento físico. Está melhor, está a crescer, está a melhorar, pode ser solução, como pode não ser para amanhã. É um jogador que nos dá muitas coisas boas, pelas suas características individuais, acima de tudo feliz por ver no dia-a-dia dele um crescimento físico também, naquilo que é a confiança depois da lesão. Está disponível. Dentro destas baixas todas, ter o Fotis a melhorar a nível físico, é mais um homem para nos dar solução e um homem que vai ajudar muito.»