Rui Borges: «Continuo a achar que os árbitros portugueses são os melhores»
Treinador assume que algumas decisões «doem», mas garante que não tenciona falar em arbitragens
Rui Borges voltou a colocar os árbitros portugueses, como já tinha feito em Munique, entre os «melhores do mundo», na abordagem ao jogo com o Santa Clara, já depois de José Mourinho ter falado no «choro» e nos «gritos» dos rivais a propósito das arbitragens.
José Mourinho diz que há rivais que «choram» e «gritam» por causa das arbitragens…
«Não, não o tenho feito, penso que não o fiz diretamente. O único jogo em que falei [sobre arbitragens] na época passada foi no jogo com o AVS e até foi mais sobre o vídeoárbitro do que relativamente ao árbitro. Não vou falar em relação às arbitragens, continuo a dizer que, para mim, pelo que tenho visto ao longo destes últimos anos, os nossos árbitros são dos melhores, por mais que a gente às vezes não fique contente com algumas decisões».
Frederico Varandas já criticou João Pinheiro, árbitro para jogo desta quinta-feira
«Erram como todos os outros. Claro que às vezes dói e, no calor do momento podemos querer dizer algumas coisas que não devemos, mas continuo a achar que são dos melhores. Em relação ao árbitro de amanhã, é um dos melhores portugueses, assim foi considerado nos últimos anos, por isso espero que faça uma boa arbitragem acima de tudo.»