O Sporting defronta nesta quinta-feira o Varzim, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, mas Ruben Amorim não espera facilidades frente à equipa da II Liga e até recordou que os poveiros eliminaram o Marítimo na ronda anterior.

«Vamos defrontar um adversário que já eliminou uma equipa da Liga, o Marítimo, que nos venceu no ano passado. Eles vão apresentar-se fortes, mas fizemos um bom treino com o Estoril e preparámos bem este jogo com o Varzim», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Esperamos um Varzim sem responsabilidade e muito motivado. Conhecemos bem o adversário, é verdade que não tem tido muitas vitórias no campeonato, mas tem tido empates com adversários difíceis. É uma equipa difícil de bater, num jogo em que tudo pode acontecer e que temos de levar muito a sério. Este resultado vai ser muito importante na série que aí vem», continuou.

Na antevisão ao jogo com os leões, o treinador rival defendeu que o Sporting é a equipa que melhor futebol pratica em Portugal, Amorim agradeceu, mas deixou um recado para dentro sobre a importância da forma como os jogadores têm de encarar cada jogo.

«Fico muito agradecido, isso é mérito dos jogadores. Mas temos de ganhar o próximo jogo para manter o mesmo ritmo. O ambiente que se está a viver em Alvalade depende muito dos resultados e da forma como encaramos os jogos. Se formos jogar com o Varzim, deixarmos o jogo corre, podemos perder o jogo e a ligação com os adeptos. Temos de manter os adeptos bem vivos porque vamos precisar deles», sublinhou.