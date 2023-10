O Sporting realizou, esta sexta-feira, mais um treino com vista ao jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal contra o Olivais e Moscavide.



Com vários jogadores ausentes devido aos compromissos para as seleções, Ruben Amorim aproveitou para observar alguns jovens da formação, à semelhança do que tinha feito nesta quinta-feira, no regresso após três dias de folga.

Desta feita, estiveram presentes 11 atletas às ordens do técnico dos leões. Diogo Cabral, Diogo Abreu, Pedro Bondo, Rodrigo Marquês, Tiago Ferreira, Miguel Menino, Guilherme Pires, Geovany Quenda, Alexandre Brito, Vando Félix e Diogo Pinto.

Em relação ao dia anterior, refira-se que saíram Chico Lamba e Pedro Silva, tendo entrado Guilherme Pires no grupo de jovens às ordens de Amorim.

De fora continuam dez internacionais: Franco Israel (Uruguai), Diomande (Costa do Marfim), Gonçalo Inácio (Portugal), Eduardo Quaresma (Portugal sub-21), Geny Catamo (Moçambique), Morita (Japão), Dário Essugo (Portugal sub-21), Hjulmand (Dinamarca), Gyokeres (Suécia) e Rodrigo Ribeiro (Portugal sub-19).

O Sporting volta a treinar este sábado.