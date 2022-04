Zouhair Feddal recuperou de lesão e trabalhou sem limitações a dois dias do Clássico com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga.



Segundo informa o Sporting, Ruben Amorim contou com todo o plantel disponível no apronto desta terça-feira. Refira-se ainda que Matheus Reis está de regresso às opções do técnico dos leões depois de cumprir castigo no dérbi no Benfica.

Os campeões nacionais concluem a preparação para a visita ao Dragão às 10h30 da manhã desta quarta-feira, em Alcochete. Duas horas depois, Ruben Amorim vai fazer a antevisão ao encontro contra o FC Porto, marcado para as 20h15 da próxima quinta-feira.