Na véspera do duelo com o Santa Clara, na Taça de Portugal, o adjunto de João Pereira, Tiago Teixeira, confirmou que St. Juste está recuperado e pode ir a jogo esta quarta-feira.



«O St. Juste recuperou, mas temos alguns jogadores em dúvida como Inácio. Vão jogar os que estiverem mais aptos», começou por dizer, em conferência de imprensa.



«Confiamos nos jogadores a 100 por cento. Vão jogar os que estiverem mais aptos. O Edu [Quaresma] saiu tocado no último jogo, o Franco saiu com algumas queixas fruto de uma situação que já tinha anteriormente. Por sua vez, o Inácio continua sob avaliação. Temos alguns jogadores com muitos minutos, vamos ter de avaliar tudo e decidir quem está mais apto. Vai entrar em campo a melhor equipa.»

«Alguns jogadores chegaram condicionados das seleções e acabámos por jogar em função das pequenas lesões, da gestão de minutos, sem conseguir a estabilidade na linha defensiva. É prejudicial jogar de três em três dias, sem tempo para treinar, sem uma semana limpa. Mesmo assim, estamos confiantes e vimos evolução.»

«Aqui não há rotatividade, escolhemos os que estão mais aptos», acrescentou.

O Sporting recebe o Santa Clara na noite desta quarta-feira (20h45), nos «oitavos» da Taça de Portugal. Um encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.



[artigo atualizado]