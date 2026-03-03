O Sporting-FC Porto desta terça-feira vai contar com um adepto especial: Jeremy Mathieu vai estar nas bancadas de Alvalade, para acompanhar o Clássico, a convite da direção leonina.

Após realizar 106 jogos em três temporadas em Alvalade, durante os quais apontou nove golos, Mathieu pendurou as chuteiras no final da época 2019/20, ao serviço do Sporting.

Desde então, o francês passou por várias dificuldades e começou inclusivamente a trabalhar numa loja de desporto, enquanto - disse ele - organizava a sua vida social. Isto depois de ter enfrentado uma depressão, por causa do isolamento pós-final da carreira, ao que se junta também um processo judicial.