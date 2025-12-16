Depois de um dia de folga gozado nesta segunda-feira, o Sporting retomou esta terça-feira os treinos em Alcochete, dando início à preparação para a deslocação aos Açores, onde vai medir forças com o Santa Clara, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Orientados por Rui Borges, os leões já não puderam contar com Geny Catamo e Ousmane Diomande, ambos seguiram para as respetivas seleções para disputar a CAN.

Debast, Pedro Gonçalves, Quenda e Nuno Santos são os jogadores que fazem parte do boletim clínico dos leões.

Esta quarta-feira, o Sporting volta a treinar e no mesmo dia, pelas 12h30, Rui Borges fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro, também em Alcochete.

O duelo frente ao Santa Clara está marcado para quinta-feira, às 18h45 e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.