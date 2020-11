O Sacavenense treinou esta segunda-feira por uma última vez, no Complexo Desportivo Elias Pereira, antes de seguir para almoço num restaurante de Sacavém. À saída do estádio, os jogadores contaram com um forte apoio dos adeptos do clube, que fizeram questão de marcar presença na parte de fora do recinto com gritos e fumos de apoio.

Refira-se que, depois do almoço, o plantel seguiu para um hotel na cidade de Lisboa, onde vai permanecer em estágio até à hora do jogo. Após o jogo com o Sporting, os jogadores regressam à unidade hoteleira para pernoitar, tendo treino novamente amanhã de manhã.