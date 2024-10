Na véspera do duelo com o Portimonense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, Ruben Amorim fez um ponto de situação acerca dos jogadores que estão ou não disponíveis para o jogo e confirmou duas ausências: Pedro Gonçalves e Matheus Reis.



«O Marcus [Edwards] penso que vai estar apto e o St. Juste poderá fazer alguns minutos, vamos ver. O Pote não vai a jogo assim como o Matheus Reis. O Inácio vai jogar, não temos muitas soluções. Penso que é tudo no que diz respeito aos jogadores que estavam em dúvida», adiantou, em conferência de imprensa.



De seguida, o técnico dos leões fez um pequeno raio-x à equipa algarvia, atualmente na II Liga.



«A Taça é sempre imprevisível e não esquecemos o que aconteceu com o Varzim. Vamos ter de fazer alguma gestão de acordo com jogos das seleções, embora alguns jogadores tenham feito o tempo perfeito na seleção como o Quenda, por exemplo. Está pronto para jogar. Mas vamos ter de fazer essa gestão. O Maxi Araújo fez os dois jogos pelo Uruguai e vai ser complicado utilizá-lo o tempo tempo. Seria importante para ele treinar mais tempo com a equipa. O Portimonense fez uma equipa para subir, mas não vive o melhor dos momentos. O Ricardo [Pessoa] tem uma variação na sua construção, tem jogadores bons no um contra um e avançados possantes. Costumam fazer saída a três, temos tudo trabalhado e preparado. Não queremos facilitar nada porque ainda não ganhamos a Taça de Portugal, viver aquele momento da final foi importante para nós. Queremos voltar ao Jamor e ganhar o jogo», disse.



Amorim confirmou que Kovacevic vai ser o titular da baliza do Sporting e que Lucas Taibo e Bruno Ramos vão ser convocados para o jogo desta sexta-feira, em Portimão (20h15).



«O Vlad vai ser titular. Ele tem trabalhado bem e está apto. Em relação aos centrais, o Taibo e o Bruno vão ser convocados. Trabalharam connosco estas semanas e fiquei muito contente com a forma de estar deles, bastante adulta. O João Pereira fez um excelente trabalho e o facto de termos coisas parecidas ajuda na transição. Podem jogar amanhã», revelou.