Boas notícias para Ruben Amorim. Além de St. Juste e Inácio, Marcus Edwards está de regresso às opções do Sporting para o jogo frente ao Portimonense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Entre elogios ao extremo inglês, o técnico diz que este tem de recuperar «a alegria de jogar».



«O Marcus é especial. Sinto que está num bom momento apesar de ontem [quarta-feira] ter levado uma pancada. Mas da lesão que tinha está apto. Mesmo com a pré-época, sinto que está no melhor momento. O departamento de performance fez um excelente trabalho assim como o Marcus. Fez-nos falta nestes jogos. Se vai voltar a ter o estatuto que tinha? Ele tem o Trincão a fazer a mesma posição, mas podem juntar juntos. Quero que ele volte ao nível dele. Haverá espaço para todos, vamos ter uma sequência onde todos vão ter tempo para jogar. É importante que ele volte a sentir a alegria de jogar», comentou.



Ruben Amorim comentou ainda as palavras de Maxi Araújo que lamentou a falta de minutos no clube. O treinador campeão nacional justificou, de resto, a utilização inconstante do internacional uruguaio.



«O Maxi não tem tido muitos minutos, mas conto pelos dedos o número de treinos que ele tem connosco. Depois, como tivemos o Marcus lesionado, ele mudou sempre de posição e não se fixou em nenhuma. O conexto determina muito o que acontece no jogo ou no treino. Basta vê-lo tocar na bola, a forma como arranca e recebe a bola para ver que tem qualidade. É titular de uma seleção com muita qualidade. Tem mais minutos na seleção porque o treinador já o conhece, joga sempre na mesma posição e conhece todas as rotinas. Connosco é diferente, um campeonato e uma vida diferentes. Terá tempo para se adaptar. Se vai jogar o Nuno, o Geny ou o Maxi, é um problema muito bom. Quem conseguir que fique com o lugar. Até à paragem todos vão jogar e ter espaço», argumentou.



O Sporting joga esta sexta-feira, às 20h15, em Portimão.