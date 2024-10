Viktor Gyökeres foi visto a fumar shisha numa discoteca em Lisboa ainda antes da paragem para os jogos das seleções. Ora, Ruben Amorim desvalorizou o tema e defendeu que os jogadores «têm de viver e fazer certas coisas».



«Reagi com normalidade. Com a responsabilidade que tenho, digo que não é a coisa mais suadável para um atleta. Mas ele estava de folga. Os jogadores são homenzinhos e fazem escolhas. Os jogadores são jovens e passam os anos em que têm de viver certas experiências [a jogar]. Têm de fazer outras coisas. Caso contrário, passam pela vida e não vivem outras coisas. Vi com normalidade. Não é a coisa mais saudável do mundo, mas estava na sua folga e como todos os outros, tem de cometer um ou outro excesso. Se cumprir o regulamento do clube, tudo bem. Não é o mais saudável do mundo, mas ele é jovem e tem de ter espaço para fazer essas coisas», referiu, na antevisão ao duelo com o Portimonense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.



Tendo em conta a saída de Hugo Viana para o Manchester City, o técnico dos leões foi convidado a falar sobre uma possível dupla constituída pelo avançado sueco e por Erling Haaland. «O Viktor joga bem é com o Trincão, com o Pote, com o Conrad, ligam muito bem dois avançados com as características deles. Esse é o novo foco. Espero que o Viktor venha pronto porque temos uma sequência de jogos importantes», atirou, contornando a questão.



E Ruben Amorim sente-se preparado para treinar um clube como o City? «Sinto-me preparado para continuar a trabalhar no Sporting, este ano ainda com mais responsabilidade porque toda a gente vê que o Sporting está num patamar diferente. Queremos ganhar a Taça, uma prova que esta equipa técnica ainda não ganhou. Temos de recuperar todos os jogadores e focá-los nos objetivos do dia a dia. É para isso que estou preparado», encerrou.