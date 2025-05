O Sporting colocou, esta quinta-feira, mais bilhetes à venda para a final da Taça de Portugal com o Benfica.

Os leões já tinham esgotado os ingressos, mas informaram que a Associação de Futebol de Lisboa disponibilizou bilhetes para a partida no Jamor e, por isso, o emblema de Alvalade procedeu à abertura de venda adicional de ingressos, exclusiva a sócios.

A nota do Sporting refere que os novos critérios de compra seguem a mesma ordem. «O primeiro critério abrange os sócios que já tinham sido elegíveis anteriormente, retomando a partir do último critério do momento em que o jogo esgotou.»

A venda abre às 14h00 desta sexta-feira para sócios com Gamebox entre 21 e 15 anos. Depois, abre gradualmente a outros sócios.

Os adeptos têm de comprar um voucher na plataforma e cada sócio só pode comprar um bilhete, embora o site aceite, no mesmo processo de compra, um máximo de quatro números de sócio.

Os ingressos para a final da Taça, marcada para 25 de maio, custam 20, 30 ou 40 euros.